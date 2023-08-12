Оріхів під обстрілом російських агресорів: загинув поліцейський та багато поранених

12 серпня 2023, 13:06

Місто Оріхів в Запорізькій області опинилося під обстрілом російських агресорів, які використали керовану авіабомбу. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, цей напад призвів до смерті 31-річного офіцера поліції, а також поранення 12 осіб, серед яких 4 поліцейських.

"Загиблий – це капітан поліції, його втрата невимовно важка для нас. Висловлюю щирі співчуття родині загиблого", – прокоментував подію міністр Клименко через канал в месенджері Telegram.

Серед поранених є ті, кого лікарі нині намагаються врятувати. Стан декількох постраждалих вважається важким.

За фактом скоєння рф чергового воєнного злочину слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Варто також відзначити, що раніше Повітряні сили успішно відбили атаку ворожих дронів "шахедів" у цій же області, знищивши три ворожі апарати.

Крім того, внаслідок обстрілу 12 серпня в Оріхові виникла пожежа в одному з житлових будинків. Рятувальники оперативно втрутилися та ліквідували вогонь, що знищив дві квартири на третьому поверсі.

На щастя, ніхто не постраждав унаслідок цієї події, а рятувальники долали полум'я на площі 90 квадратних метрів. Для цього було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки від ГУ ДСНС.