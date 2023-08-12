12 серпня 2023, 13:19 Ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий на Харківщині: загинула 73-річна жінка "Сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Загинула 73-річна жінка. На місці працюють екстрені служби". - повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в своєму Telegram-каналі, в суботу 12 серпня. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння вів обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за минулу добу знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів. На Куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районах Синьківки та Іванівки але під вогнем ЗСУ відступив з втратами.Від ГУ ДСНС залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Джерело: "Харківська ОВА" irtafax.com