В тимчасово окупованому Криму гучно: над «Кримським(Керченським)» мостом кружляють безпілотники.
За повідомленнями місцевих джерел, - рух автотранспорту через «Кримський міст» тимчасово призупинено.
В чатах Керчі пишуть про гучні вибухи та сліди роботи ППО на небі над переправою.
Спостерігається різного роду задимлення!
Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Зруйнована надбудова поряд тимчасово окупованого Криму - є законною військовою ціллю, та повноцінним військовим об'єктом окупаційних військ російської федирації.