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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 серпня 2023, 13:37

Щось відбувається з "Кримським мостом" - РосЗМІ

В тимчасово окупованому Криму гучно: над «Кримським(Керченським)» мостом кружляють безпілотники.

За повідомленнями місцевих джерел, - рух автотранспорту через «Кримський міст» тимчасово призупинено.

В чатах Керчі пишуть про гучні вибухи та сліди роботи ППО на небі над переправою.

Спостерігається різного роду задимлення!

Увага: Цивільним не ркуомендується перебувати біля військових об'єктів, знакохитись поряд, чи користуватись ними. Зруйнована надбудова поряд тимчасово окупованого Криму - є законною військовою ціллю, та повноцінним військовим об'єктом окупаційних військ російської федирації.

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