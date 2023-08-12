Окупанти повідомляють про атаку на Кримський міст

12 серпня 2023, 13:55

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі Кримського мосту. На місці сильне задимлення. Про це повідомили у соцмережах у суботу, 12 липня.

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"На мосту проліт упав як мінімум один і ще в якийсь невеликий корабель потрапили", – повідомляє Telegram-канал Кримськкий вітер з посиланням на очевидців.

У свою чергу кримський гауляйтер Сергій Аксенов стверджує, що ППО начебто збила дві ракети у районі Кримського мосту, а сама конструкція не зазнала ушкоджень.

Разом з тим рух по мосту перекрито в обидва боки.

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