12 серпня 2023, 14:14 В окупованому Бердянську теж не спокійно: сталась велика пожежа У тимчасово анексованому Бердянську Запорізької області сталася велика пожежа, а над містом з'явився високий стовп сірого диму. Цю інформацію оприлюднив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму каналі в Telegram у суботу 12 серпня. «У Бердянську щось трапилося. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія», – написав він. Про інцидент також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в месенджері Telegram. «Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольский район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння/пожежі в небі в напрям Запоріжської області», – додав він. irta-fax irtafax.com