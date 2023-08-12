В окупованому Бердянську теж не спокійно: сталась велика пожежа

У тимчасово анексованому Бердянську Запорізької області сталася велика пожежа, а над містом з'явився високий стовп сірого диму.
Цю інформацію оприлюднив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму каналі в Telegram у суботу 12 серпня.
«У Бердянську щось трапилося. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія», – написав він.
Про інцидент також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в месенджері Telegram.
«Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольский район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння/пожежі в небі в напрям Запоріжської області», – додав він.