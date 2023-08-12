Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
12 серпня 2023, 14:14

В окупованому Бердянську теж не спокійно: сталась велика пожежа

У тимчасово анексованому Бердянську Запорізької області сталася велика пожежа, а над містом з'явився високий стовп сірого диму.

Цю інформацію оприлюднив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму каналі в Telegram у суботу 12 серпня.

«У Бердянську щось трапилося. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія», – написав він.

Про інцидент також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму каналі в месенджері Telegram.

«Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту. Маріупольский район між Ялтою та Урзуфом чують вибухи та бачать наслідки горіння/пожежі в небі в напрям Запоріжської області», – додав він.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: