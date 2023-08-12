На росій в Уссурійську змило дамбу: затоплені дома, проводять евакуацію

12 серпня 2023, 14:53

У місті Уссурійськ, що знаходиться в Приморському краї російської федерації, сталося проривання дамби через інтенсивні дощі, повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що напередодні, в п'ятницю 11 серпня, в Уссурійську випало 117 міліметрів опадів, що приблизно відповідає місячній нормі в 120-130 міліметрів. Ці сильні дощі призвели до прориву дамби, яка служила захистом міста від можливого паводка.

Внаслідок цього місто зазнало підтоплення. Вулиці, дороги, будинки та квартири в Уссурійську були затоплені, а мости не витримали напору води. Із відкритих джерел відомо, що 11 сіл в районі стали недоступними через утворення затоплених ділянок. Уночі з міста було евакуйовано 200 осіб.

Голова Уссурійського міського округу євген корж заявив: "Ми передбачили значні дощові зливи. Завдяки заздалегідь вжитим заходам, - ми встигли попередити мешканців та вивезти їх, ситуація в загалі під контролем. Водні потоки залишають «промоїни», які важко прибрати".

За інформацією російських ЗМІ, негода найбільше вражає Уссурійськ та прилеглі західні райони регіону. Внаслідок погіршення погодних умов у семи муніципалітетах було оголошено надзвичайний стан.