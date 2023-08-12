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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
12 серпня 2023, 16:01

Нова атака на "Кримський міст": чергове "задимлення" та робота ППО

Після 15.00 у суботу, 12 серпня, в районі «Кримського мосту» пролунали нові вибухи. Про це повідомляють кримські і російські пабліки.

Пишуть про щонайменше вісім вибухів, "роботу ППО" і "димову завісу", яка вже встигла раніше «розсіятись».
Окупаційна «влада» повідомляла, що «Кримський міст» не постраждав та «відновлювала» ним рух. На даний час – рух перекрито знову!

Нагадаємо, про чергову "атаку на Кримський міст" росіяни заявляли кілька годин тому.

Також, Зеленський не одноразово наголошував, що незаконна надбудова «Кримський міст» повинна бути нейтралізована!

До того ж: Російський літак Су-30 зазнав аварії в Калінінградській області. Екіпаж не вижив, — МО рф.

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