Ситуація щодо російського вторгнення на 13.08.2023

За добу Сили оборони знищили 19 артилерійських систем та 5 засобів ППО ворога: загальні втрати рф становлять уже більше 253,8 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4298 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
- артилерійських систем – 5072 (+19) од,
- РСЗВ – 713 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 477 (+5) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 760 (+1).
Цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів - це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби!
Дані уточнюються. Разом переможемо!