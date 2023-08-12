Понад 200 людей вже погодились евакуюватись з Куп’янського району

13 серпня 2023, 12:54

З початку оголошення необхідної евакуації з Куп'янського району вже вивезли більше 200 жителів. Про це повідомив глава Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За добу з Куп'янського району було евакуйовано 111 осіб, серед яких 36 дітей та 4 інваліди. Загалом з 9 серпня було вивезено 204 особи, включаючи 71 дитину, повідомив глава адміністрації у своєму телеграм-каналі.

За словами Синєгубова, тим, хто був евакуйований, надається безкоштовне житло, гуманітарна допомога, медична підтримка, а також допомога в оформленні необхідних документів і відповідна фінансова підтримка від держави та міжнародних організацій.

Синєгубов висловив свою вдячність волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, поліції, ДСНС та всім, хто долучився до процесу евакуації.

Рішення про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району було прийнято 9 серпня військовою адміністрацією району. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив в ефірі «Радіо Свобода» 11 серпня, що найчастіше від евакуації відмовляються пенсіонери, але є і сім'ї з дітьми.

Згідно з алгоритмом обов'язкової евакуації, коли людина відмовляється від неї, - їй необхідно подати офіційну заяву, в якій вона бере на себе повну відповідальність за перебування на території, де ведуться активні бойові дії або дуже небезпечно.

Евакуйованих переміщують до Харкова, де вони мають можливість обрати: залишитися в обласному центрі чи переселитися в більш безпечні регіони України.

Куп'янськ разом з великою частиною району, які перебували під окупацією з лютого 2022 року, були визволені в вересні минулого року. Після початку контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року росія розпочала наступ на Куп'янському напрямку, де лінія фронту тривалий час залишалася стабільною.