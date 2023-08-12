Перестрілка в Урзуфі між окупантами: жертвами стали семеро цивільних -ЗМІ

13 серпня 2023, 13:09

Через перестрілку між злочинними військовими формуваннями з рф, що трапилась в тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем, загинуло декілька мирних мешканців.

Інцидент стався 11 серпня, інформацію про це у своєму Телеграм-каналі оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його повідомленням, конфлікт виник між "кадирівцями", які перебували в Урзуфі на відпочинку, та місцевою військовою комендатурою. В результаті конфлікту сталася перестрілка, під час якої, на жаль, загинули не тільки представники військових формувань, а й цивільні.

Відомо, що серед загиблих є дві дівчини підліткового віку, чотири хлопці та жінка. Деталі інциденту досі не розголошуються.

Наразі ситуація у Урзуфі залишається напруженою. Увечері 12 серпня з селища не випускали жодної особи, а доступ на місце події був обмежений.