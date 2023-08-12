Окупанти вбили новонароджене немовля та хлопчика 12-ти років на Херсонщині

13 серпня 2023, 13:38

На території Херсонського та Бериславського районів були зафіксовані обстріли з боку російських окупантів. Унаслідок цих подій загинули мирні мешканці. Про це було оголошено 13 серпня міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко та головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним.

За словами міністра Клименка, «Вранці росія вчинила напад, що призвів до загибелі шести мирних жителів на Херсонщині. У селі Широка Балка, розташованому в Станіславській сільській громаді Херсонського району, наслідками артилерійського обстрілу втратило життя місцеве населення. Загинув місцевий мешканець та його родина — чоловік, дружина та їх маленька донька, яка лише 23 дні від народження . 12-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані, його стан є критичним», - зазначив він.

Пізніше голова МВС додав, що 1 2-річний підліток , якого вдалося врятувати з-під завалів після обстрілу, помер у лікарні . Згідно останніх офіційних звітів, загалом сім осіб загинули в результаті російських обстрілів на Херсонщині протягом ранкового періоду.

У селі Станіслав було зафіксовано 12 випадків атаки, що призвело до загибелі двох чоловіків віком 71 та 57 років, а також до поранень однієї жінки. У селищі Комишани Херсонського району російська армія обстріляла місцевий магазин, що призвело до поранень 49-річного чоловіка середнього ступеня тяжкості та 51-річної жінки, яка отримала легкі травми. Крім того, у селі Золота Балка, що входить до Новоолександрівської сільської громади Бериславського району, було пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. 61-річна жінка отримала легкі поранення від уламків.

За даними слідства, російська федерація близько 10:00 13 серпня здійснила масштабний обстріл населених пунктів, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Обстріли продовжуються.

Також 12 серпня внаслідок авіаудару по Оріховому на Запорізькій області загинув 31-річний поліцейський, а ще 12 людей були поранені.