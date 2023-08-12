На росії в Підмосков'ї спалахнула значна та здалеку помітна пожежа - РосЗМІ

13 серпня 2023, 14:05

У неділю, 13 серпня, в місті Раменське, розташованому в Підмосков'ї, спалахнула значна та здалеку помітна пожежа, за даними російських ЗМІ.

Згідно із повідомленням, величезний чорний дим піднявся від промислової зони. Виникають припущення, що вибух стався на території складу одного з місцевих підприємств, яке знаходиться між автозаправкою та науково-інженерним центром ТЕМП.

З посиланням на російський МНС повідомляється, що в Раменському горить складська будівля, де зберігаються добрива. Площа займання становить близько 1,8 тисячі квадратних метрів.