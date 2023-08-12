Кількість жертв від обстрілу Покровська знову зросла - ДСНС

13 серпня 2023, 15:49

У місті Покровськ, що на Донеччині, сталася трагічна подія. Керівник пожежно-рятувального загону, Віталій Кінц, який отримав поранення в результаті російського обстрілу 7 серпня, – помер у лікарні. Подробиці цієї події розповіли Покровська МВА та ДСНС України.

За інформацією, Віталій Кінц отримав важкі травми під час обстрілу Покровська і пізніше помер у Дніпровській клінічній лікарні імені Мечнікова.

Він був полковником служби цивільного захисту і очолював 9 пожежно-рятувальний загін ДСНС в Донецькій області. Віталій Кінц вважався досвідченим фахівцем, який пройшов важкі випробування та керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську. Його служба у ДСНС тривала з 1996 року з чисельними відзнаками та державними нагородами.

Місцеві владні органи та міська військова адміністрація висловили своє співчуття родині та друзям загиблого рятувальника: «Наша громада запам'ятає його вірним своїй справі, завжди готовим прийти на допомогу, відповідальним керівником, надійним товаришем, порядною, сповненою радості життя, людиною», — йдеться у повідомленні Покровської МВА.

За останніми даними, Віталій Кінц був активним учасником рятувальних операцій, які проводилися під час ворожих обстрілів, і ввечері 7 серпня разом зі своїми колегами рятував мирних мешканців Покровська.

Нагадаємо, що трагічний обстріл Покровська стався 7 серпня, коли російські окупанти вдарили по житлових кварталах за допомогою ракетних комплексів "Іскандер". Внаслідок цього нападу загинули семеро мирних жителів, у тому числі високопосадовці ДСНС. Багато людей отримали поранення, включаючи дітей та поліцейського, який відомий завдяки документальному фільму «20 днів у Маріуполі».