Пасажирський літак з Норвегії пролетів над безпольотною зоною України

13 серпня 2023, 16:10

Пасажирський літак із Норвегії, призначений для польоту до Туреччини, пролетів над територією України, не дотримуючись безпольотної зони, яка була встановлена через війну, повідомляє місцеве ЗМІ, зокрема, телерадіокомпанія NRK.

В повідомленні вказується, що авіакомпанія BBN Airlines підтвердила факт інциденту. Представник компанії заявив: "Ми розуміємо серйозність цієї ситуації і гарантуємо, що приймемо всі заходи для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому".

Подія трапилась ще 25 липня, коли літак Airbus A320-200, що обслуговується авіакомпанією BBN Airlines, виконував рейс до Анталії, пролітаючи через територію України. Зазначений борт може вмістити до 180 пасажирів.

Літак був орендований турецькою авіакомпанією Freebird Airlines для цього рейсу до Туреччини, тому саме ця компанія несла відповідальність за виконання польоту.

Приблизно після двох годин у повітрі, близько опівночі за норвезьким часом, капітан прийняв рішення про зміну маршруту через насувавшийся шторм. Як підтверджено BBN Airlines, літак дійсно змінив маршрут, але компанія не підтверджує, що летіли саме через Україну.

Проте сервіс Flightradar24 документував цей рейс. Згідно з його данним, -літак вилетів з північно-східної Угорщини і потрапив у зону, яка в Україні була оголошена зоною заборони польотів через війну.

Після проходу над південно-західною частиною України, літак деякий час перебував в зоні заборони польотів, перш ніж вирушити до Сучавського повіту в Румунії.

Компанія BBN Airlines вже оголосила про початок внутрішнього розслідування інциденту.