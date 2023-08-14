Ситуація щодо російського вторгнення на 14.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 254,3 тис. осіб, знищено більше 4300 танків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 254380 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4306 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19) од,
- артилерійських систем – 5099 (+27) од,
- РСЗВ – 714 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 479 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 766 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!