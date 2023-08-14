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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
14 серпня 2023, 12:25

Ситуація щодо російського вторгнення на 14.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 254,3 тис. осіб, знищено більше 4300 танків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 254380 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4306 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19) од,
  • артилерійських систем – 5099 (+27) од,
  • РСЗВ – 714 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 479 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 766 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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