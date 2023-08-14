Куп’янський напрямок: наступальний потенціал рф знижено - Маляр

14 серпня 2023, 18:02

Збройним Силам вдалося значно скоротити наступальний потенціал російських агресорів на Куп’янському напрямку, але водночас складна ситуація на Сході залишається. Про це заявила заступник міністра оборони, - Ганна Маляр, у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 серпня.

"Після активізації російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступи від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності", – написала вона.

Зокрема, на Куп’янському напрямку, російські сили намагаються збільшити щільність мінно-вибухових загороджень на державному кордоні вздовж Бєлгородської області та проводять розвідку для виявлення слабких ділянок в обороні Збройних Сил України.

З іншого боку, на Лиманському напрямку, - ворожі сили продовжують здійснювати атаки в районі Серебрянського лісу на території Донецької області, але з дуже обмеженим успіхом.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог не полишає спроби наступу з метою здобути повний контроль над Мар’їнкою та оточити Авдіївку.

"Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна. Коїм того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське", – розповіла Маляр.

В напрямку Урожайне, південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

В ході наступальних дій Сили оборони таврійського напрямку продовжують звільнення н.п. Урожайне.