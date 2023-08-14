ЗСУ отримають нову зброю для боротьби з БпЛА від Норвегії

14 серпня 2023, 20:45

Українські військові отримають від Норвегії нове обладнання для протидії безпілотникам – системи CORTEX Typhon C-UAS. Інформацію про це норвезький уряд оприлюднив у понеділок, 14 серпня.

За даними повідомлення, вартість угоди оцінюється приблизно у 740 мільйонів норвезьких крон, що еквівалентно понад 70 мільйонам доларів США. Цей проект буде фінансовано за рахунок коштів Міжнародного фонду для України (IFU), який очолює Велика Британія.

"Завдяки цьому кроку значно збільшиться здатність України протистояти безпілотникам, а також забезпечить захист населення та інфраструктури", – відзначив директор компанії Kongsberg DA, Ерік Лі.

Система CORTEX Typhon C-UAS є новітньою розробкою для боротьби з безпілотними апаратами. Вона зібрана на базі компонентів від Teledyne Flir, Kongsberg та бронетехніки.

Також Збройні сили Норвегії передали Україні машини Dingo, кулемети та боєприпаси, що додатково зміцнить оборонний потенціал країни.