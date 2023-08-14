Мобілізація для бідних? – прикордонники в двох областях відловили ще 84 хлопця призовного віку

14 серпня 2023, 21:04

Протягом останніх вихідних прикордонні служби здійснили затримання 45 осіб, які порушували кордон у Закарпатській області, а також ще 39 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон у Чернівецькій області. Усі затримані особи відносяться до чоловіків призовного віку, про це повідомили представники Державної прикордонної служби.

Конкретно, прикордонники Мукачівського загону виявили та затримали 38 осіб, які спробували незаконно перетнути кордон. Ще сім порушників були виявлені на ділянці Чопського загону.

Західні прикордонники Чернівецького загону здійснили затримання 41 порушника, серед яких двоє були виявлені в Івано-Франківській області, а інші — в Чернівецькій області.

Завдяки спільним зусиллям було припинено діяльність чотирьох каналів, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон. За фактом виявлення злочинної діяльності організаторів цих каналів було повідомлено до Національної поліції.

Щодо затриманих осіб були складені відповідні протоколи, а справи направлені до суду для подальшого розгляду.