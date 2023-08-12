14 серпня 2023, 12:29 У ніч на 14 серпня 2023 року знищено 15 «шахедів», 8 «калібрів» та ворожий вертоліт У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти). Всього противник застосував: 🛬 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131”; 🚀 8 крилатих ракет «Калібр». 💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники. ❗️І ще гарна новина на завершення 😊 Близько 05.00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено 🚁 ворожий вертоліт (тип уточнюється). ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 14.08.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com