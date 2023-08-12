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Суспільна думка
Події
14 серпня 2023, 12:29

У ніч на 14 серпня 2023 року знищено 15 «шахедів», 8 «калібрів» та ворожий вертоліт

У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр».

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Всього противник застосував:

🛬 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;

🚀 8 крилатих ракет «Калібр».

💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.

Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

❗️І ще гарна новина на завершення 😊

Близько 05.00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено 🚁 ворожий вертоліт (тип уточнюється).

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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