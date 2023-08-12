У ніч на 14 серпня 2023 року знищено 15 «шахедів», 8 «калібрів» та ворожий вертоліт

У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр».
БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
Всього противник застосував:
🛬 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131”;
🚀 8 крилатих ракет «Калібр».
💥 Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.
Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.
Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.
❗️І ще гарна новина на завершення 😊
Близько 05.00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено 🚁 ворожий вертоліт (тип уточнюється).
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