Команда ЗеМолодіжки Луганщини взяла участь у ЗеКемпі

14 серпня 2023, 12:37

Команда молодіжного крила Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» ЗеМолодіжка Луганщини взяла участь у ЗеКемпі – івенті, який зібрав близько 300 лідерів ЗеМолодіжки зі всієї України.

Олексій Кузнєцов – народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» – відзначає важливість таких заходів для молоді: «Дуже добре, що наше партійне крило ЗеМолодіжка попри воєнний стан активно залучає молодь до суспільно-політичного життя та проводить для тих, хто прагне змінювати країну на краще, такі заходи! Адже наша молодь – це не тільки наше майбутнє, це наше сьогодення – талановите, натхненне та охоче розбудовувати країну за європейськими стандартами», – наголосив нардеп.

«ЗеКемп можна з впевненістю назвати наймасштабнішою подією ЗеМолодіжки цього року. До заходу долучилися представники руху з усіх регіонів України, а виступили перед нами народні обранці, кожен з яких висвітлив інформацію щодо однієї з цікавих та корисних тем», – розповіла лідерка ЗеМолодіжки Луганщини Марина Ковальова.

Юлія Руденко, прихильниця руху та активна учасниця заходів ЗеМолодіжки Луганщини, відзначила високий рівень організації заходу та поділилася враженнями:

«Вдячна організаторам за те, що ця подія дозволила зібрати разом найактивніших прихильників ЗеМолодіжки Луганщини разом, оскільки кожен зараз перебуває в різних куточках нашої країни. На ЗеКемпі кожен з учасників нашої команди мав змогу обмінятися досвідом з прихильниками ЗеМолодіжки інших областей, поділитися своїми ідеями та баченням подальшого напрямку для розвитку молодіжного крила партії. Приємним бонусом було те, що ми налагодили дружні стосунки з різними цікавими людьми, та вже на ЗеКемпі домовилися про подальші взаємні проєкти та можливості».

Іван Московкін, лідер Сєвєродонецького району ЗеМолодіжки Луганщини, розповів, що також має позитивні враження від заходу та вдячний його організаторам:

«Попри воєнний стан в країні організаторам ЗеКемпу вдалося зібрати в одному місці найактивнішу молодь з усіх регіонів та більше десятка народних депутатів України, які поділилися з присутніми своїм професійним досвідом.

Цей івент залишив по собі найкращі враження. Тому дякую організаторам заходу та бажаю їм й у майбутньому проводити такі ж цікаві та корисні заходи».