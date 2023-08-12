Нічна атака рф на Одещину дронами і «калібрами». Наслідки. Фото

14 серпня 2023, 13:21

Уночі 14 серпня армія російської федерації вчинила три атаки на Одеську область, використовуючи 15 ударних дронів у дві хвилі. Також було випущено вісім ракет морського базування типу «калібр». Про це повідомили представники Сил оборони півдня.

За інформацією військових, протиповітряна оборона відбила всі атаки противника. Проте, наслідки цих нападів стали відчутні на території Одеської області.

Унаслідок збиття ворожих ракет, які були спрямовані у середмістя Одеси, - пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею розбило вікна та балкони на декількох будівлях, а також пошкодило припарковані поруч автівки. На двох об'єктах виникли пожежі.

Згідно з попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету, які отримали травми під час ворожих атак. Ситуація залишається динамічною, а органи влади забезпечують допомогу постраждалим та оцінюють матеріальні збитки, завдані цими подіями.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури :

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі, 14 серпня, збройні сили рф здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Одесі. За попередніми даними ракетами типу «Калібр» та дронами «Shahed».

За попередньою інформацією, троє мирних мешканців отримали поранення. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Внаслідок атаки та пожежі суттєвих руйнувань зазнав гіпермаркет та гуртожиток одного з навчальних закладів, пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф.