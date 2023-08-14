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Суспільна думка
Події
14 серпня 2023, 13:52

Вже нараховано понад 200 пошкоджених будівель в Одесі

В Одесі продовжують оцінювати збитки, завдані в результаті атак російських агресорів. Міська рада надає інформацію про пошкоджені будівлі, і цей процес триває й надалі, згідно з повідомленням, оприлюдненим 14 серпня.

"На момент 11:00 зафіксовано 203 будівлі, які зазнали пошкоджень. Крім того, було пошкодження зали гімнастики в дитячо-юнацькій спортивній школі №10", – повідомили у міській раді.

Згідно з повідомленням агентства Укрінформ, також зазнала шкоди будівля Вірменського консульства. Постраждав фасад будівлі та розбиті шибки, але консульство продовжує здійснювати свою діяльність.

Мер міста Геннадій Труханов поділився деталями щодо постраждалих об'єктів, зокрема шкіл, дитячих садків та центрів розвитку. Він зазначив, що внаслідок атаки було зафіксовано пожежу в одному з гуртожитків у центрі міста, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За словами Труханова, на щастя, ніхто не загинув у результаті цих подій. Він наголосив на тому, що штаби з надання допомоги постраждалим функціонують з 9:00 ранку. Вони розташовані у різних мікрорайонах міста, де були зафіксовані пошкодження будівель. У цих штабах фахівці надають допомогу у написанні заяв для отримання фінансової допомоги. Крім того, Труханов підкреслив, що є можливість надати будматеріали для тимчасового відновлення незначних руйнувань.

Джерело: "Одеська ОВА"
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