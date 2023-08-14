Під постіними обстрілами ворога Запорізький район: за добу багато жертв та поранених

14 серпня 2023, 14:13

У ніч на 14 серпня російська армія здійснила ракетний обстріл одного з населених пунктів Запорізького району, в результаті якого загинули двоє мирних жителів. Про це повідомило регіональне управління ДСНС.

За повідомленням, атака сталася приблизно о 2:00 ранку.

"Після обстрілу, два будинки в області були повністю зруйновані, два інші - пошкоджені, а вікна та шибки в сусідніх будівлях - вибиті. Вдалося врятувати трьох людей, але, на жаль, двоє мирних жителів загинули", - повідомили рятувальники.

Згідно з інформацією Запорізької ОВА, протягом минулої доби окупанти здійснили 99 ракетних ударів у 24 населених пунктах регіону. Також було зафіксовано 15 повідомлень про пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об'єктів.

Зокрема, у місті Степне було зафіксовано три ракетних удари, внаслідок чого загинули 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одна жінка віком 64 роки була госпіталізована.