Уночі 14 серпня в історичному центрі Львова стався обвал балкону з чоловіком

14 серпня 2023, 14:36

Уночі 14 серпня в історичному центрі Львова стався обвал балкону, в результаті чого один чоловік отримав травми. За повідомленням голови ГО "Варта-1" Ігоря Зінкевича, інцидент стався на проспекті В'ячеслава Чорновола.

"На проспекті Чорновола з будинку на вулиці Під Дубом 2 - впав чоловік разом з балконом на проїжджу частину. Чоловік живий, до місця події прибула швидка медична допомога", - повідомив Зінкевич.

Падіння балконів в історичній частині Львова не є новим явищем. Раніше відомий подібний випадок на вулиці Литвиненка, де на балконі перебували троє людей - жінка та двоє чоловіків. Жінка отримала черепно-мозкову травму та перелом попереку, один з чоловіків має забій правого плеча, а інший отримав зламані передпліччя.