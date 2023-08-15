Ситуація щодо російського вторгнення на 15.08.2023

За добу Сили оборони знищили 29 артилерійських систем, збили 1 вертоліт, 8 крилатих ракет та 29 БПЛА ворога: загальні втрати рф становлять уже майже 255 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 254920 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4313 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8370 (+16) од,
- артилерійських систем – 5128 (+29) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 482 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4242 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1387 (+8),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7584 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 769 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!