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Суспільна думка
15 серпня 2023, 16:46

Львів зазнав найбільших руйнувань за останній час: наслідки ракетної атаки

Після ранкової атаки, яку здійснила росія на Львівську область, стало відомо про пошкодження та постраждалих. За інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, – обійшлося без загиблих, однак 15 осіб, віком від 10 – до 72 років, зазнали травм внаслідок підступного ракетного удару.

За повідомленням Козицького, російська атака сталася рано вранці, з 05:20 до 05:30. У результаті прильоту п'ятьох ракет – пошкоджено громадські об'єкти, однак завдяки заходам протиповітряної оборони одну ракету все ж вдалося збити.

Львів зазнав найбільших руйнувань за останній час, зокрема у Залізничному районі. Ушкодження отримали вікна, дахи та стіни багатьох будинків, а також Львівський медичний фаховий коледж «Монада». Всього, внаслідок обстрілу, пошкоджено приблизно 40 будинків, а це – понад сто помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйнована територія дитячого садка.

Також обстріли призвели до пожежі на території промислового підприємства.

Фахівці та рятувальники здійснюють роботи з ліквідації наслідків обстрілу, а також відновлення пошкоджених об'єктів. Урядовці та представники місцевої влади докладають зусиль для забезпечення допомоги постраждалим.

Заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба вже раніше повідомив про кількість постраждалих, а мер Львова Андрій Садовий наголосив, що чотири людини отримують медичну допомогу, загрози їхньому життю немає.


Джерело: "ДСНС, МВС"
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