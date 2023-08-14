Дніпро після ракетної атаки: поранені люди та пошкоджені будівлі

15 серпня 2023, 17:36

О 5 ранку 15 серпня, згідно з повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, армія рф влаштувала атаку на одне з підприємств у місті Дніпро. Внаслідок цього інциденту було зафіксовано пошкодження цивільних об’єктів та поранення людей.

Згідно з інформацією, яка відразу поступила, – двоє людей отримали поранення: 59-річна жінка, яка зазнала легких ушкоджень і буде лікуватися вдома, та 70-річний чоловік, який був госпіталізований для подальшого лікування в стаціонарі. Однак пізніше, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов вказав на наявність трьох поранених унаслідок атаки.

Сергій Лисак також додав, що збройним силам ПвК "Схід" вдалося збити сім крилатих ракет Х-101/555, які були випущені над Дніпропетровщиною.

Наслідками ракетного удару також стали пошкодження двох шкіл у місті. Школа № 34 та НВК №120 зазнали ушкоджень, включаючи розбиті вікна та поневічений фасад.

«Важливий спортивний об'єкт отримав значні пошкодження – від вибуху вилетіли вікна, а фасад та стіни зазнали ушкоджень». – йдеться в повідомленні.

Пожежу на одному з промислових підприємств вдалося приборкати, проте комунальники та спецтехніка продовжують працювати на місці події з метою ліквідації наслідків атаки.

Міський голова Борис Філатов розповів, що у деяких квартирах, які вже постраждали від попередніх ракетних атак, – вікна та двері будуть встановлені знову.