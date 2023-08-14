15 серпня 2023, 20:11 Фото з Махачкали, де загинуло 35 та поранено більше сотні людей - РосЗМІ Жадібність стала причиною надзвичайної події на АЗС в Дагестані – глава Дагестану Меліков. Попередня потужність вибуху на околиці Махачкали оцінюється в 35 тонн тротилового еквівалента. У автосервісі, де почалася пожежа, можливо, зберігалося близько 100 тонн вибухонебезпечної аміачної селітри. На місці вибуху виникла велика воронка. На всій території республіки будуть опущені державні прапори, культурні установи та телеканали отримали рекомендацію скасувати розважальні заходи та передачі. Загинуло 35 та постраждало 102 людини. В Мережі на російських пабліках обурюються, що українці залишають «образливі» дописи, тому поспішили закрити доступ до коментарів: «росіяни, зараз уважно, ще раз УВАЖНО погляньте на знімки цієї страшної події! Нічого не нагадує?! Уламки навколо, скло, розтрощені стіни, зруйновані будівлі, обгорілі квартири, закопчена стеля від пожежі, побитий фасад, вибиті шибки, неймовірного розміру воронка від вибуху, бруд та хаос навколо, кров і сльози…, а головне – життя простих людей, хто не збирався помирати так страшно й так скоро, сотні скалічених життів! Уявили? Так ось – 537 днів в такому жаху живуть Українці, виживають та перемагають! Слава Україні!» - із дописів в Телеграм. Irta-fax irtafax.com