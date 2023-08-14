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Суспільна думка
Події
15 серпня 2023, 12:49

У ніч на 15 серпня 2023 року знищено 16 крилатих ракет

Близько 4:00 години 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

✈️🚀 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

✈️🚀 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

🚢🚀 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:

🚀 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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