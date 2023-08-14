15 серпня 2023, 12:49 У ніч на 15 серпня 2023 року знищено 16 крилатих ракет Близько 4:00 години 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: ✈️🚀 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка); ✈️🚀 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ); 🚢🚀 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти). По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття. 💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено: 🚀 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com