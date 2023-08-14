У Луцьку вручання двох ракет рф: руйнування, троє загиблих та поранені

15 серпня 2023, 13:39

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фотографії наслідків ракетного удару рф в місті Луцьку, де загинуло троє людей.

Як стало відомо, рятувальники активно працювали для усунення наслідків ворожого обстрілу, що стався рано вранці 15 серпня.

Унаслідок ракетного удару було зафіксовано пошкодження будівельних конструкцій та виникла пожежа на виробничому підприємстві у Луцьку. Рятувальники, працюючи під завалами, змогли деблокувати одного постраждалого та витягнути тіла ще трьох загиблих осіб.

Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що планує виділити фінансову допомогу у розмірі 200 тисяч гривень кожній сім'ї загиблих громадян . Також зобов'язався забезпечити фінансування заходів з поховання загиблих, та лікування і подальшу реабілітацію постраждалих осіб.

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська запустили 28 ракет різних типів на територію України. Система протиповітряної оборони зуміла знищити 16 з них. Дві ракети досягли цілей у промисловому об'єкті в Луцьку , в результаті чого загинуло троє громадян , а т роє отримали поранення .

Волинська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 частини 2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, ракетний обстріл Луцька був здійснений збройними силами російської федерації. Внаслідок цього інциденту загинуло троє працівників, – 27, 52 та 55 років. Всі вони були жителями Луцька.

Троє поранених госпіталізовані до медичних закладів. Проводиться ліквідація наслідків обстрілу відповідними службами, прокурори здійснюють необхідні заходи для документування воєнних злочинів.

Досудове розслідування здійснює слідчі Управління Служби безпеки України у Волинській області.