15 серпня 2023, 13:59 Фінансова підтримка служби зайнятості бізнесу та роботодавцям 👆 Служба зайнятості реалізує низку програм, спрямованих на створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу та забезпечення ефективної зайнятості населення. Зокрема шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям: ✅ компенсація витрат при працевлаштуванні зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених: за👉 посиланням ✅ компенсація витрат на заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час воєнного стану: за 👉 посиланням ✅ компенсація за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних: за 👉 посиланням ✅ компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця: за 👉 посиланням ✅ виплата допомоги по частковому безробіттю: за👉 посиланням ✅ видача ваучерів на навчання: за 👉 посиланням ✅ мікрогранти на створення або розвиток власної справи за

👉 посиланням 📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній: 098-875-48-95, 099-491-20-86 або

або для мешканців Луганщини: за 👉 посиланням

для роботодавців та підприємців Луганщини: за 👉 посиланням 🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості: - телеграм-канал - вайбер-канал - відділ 👉 рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців: Інформація Луганської служби зайнятості irtafax.com