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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
15 серпня 2023, 13:59

Фінансова підтримка служби зайнятості бізнесу та роботодавцям

👆 Служба зайнятості реалізує низку програм, спрямованих на створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу та забезпечення ефективної зайнятості населення. Зокрема шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям:

✅ компенсація витрат при працевлаштуванні зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених: за👉 посиланням

✅ компенсація витрат на заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час воєнного стану: за 👉 посиланням

✅ компенсація за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних: за 👉 посиланням

✅ компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця: за 👉 посиланням

✅ виплата допомоги по частковому безробіттю: за👉 посиланням

✅ видача ваучерів на навчання: за 👉 посиланням

✅ мікрогранти на створення або розвиток власної справи за
👉 посиланням

📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

  • 098-875-48-95, 099-491-20-86 або
  • для мешканців Луганщини: за 👉 посиланням
  • для роботодавців та підприємців Луганщини: за 👉 посиланням

🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості:

- телеграм-канал

- вайбер-канал

- відділ 👉 рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців:

Інформація Луганської служби зайнятості
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