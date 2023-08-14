Фінансова підтримка служби зайнятості бізнесу та роботодавцям

👆 Служба зайнятості реалізує низку програм, спрямованих на створення нових та збереження існуючих робочих місць, розвиток бізнесу та забезпечення ефективної зайнятості населення. Зокрема шляхом надання фінансової підтримки роботодавцям:
✅ компенсація витрат при працевлаштуванні зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених: за👉 посиланням
✅ компенсація витрат на заробітну плату при працевлаштуванні ВПО під час воєнного стану: за 👉 посиланням
✅ компенсація за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних: за 👉 посиланням
✅ компенсація єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця: за 👉 посиланням
✅ виплата допомоги по частковому безробіттю: за👉 посиланням
✅ видача ваучерів на навчання: за 👉 посиланням
✅ мікрогранти на створення або розвиток власної справи за
👉 посиланням
📞 Звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:
- 098-875-48-95, 099-491-20-86 або
- для мешканців Луганщини: за 👉 посиланням
- для роботодавців та підприємців Луганщини: за 👉 посиланням
🌐 Надаємо підтримку з питань зайнятості:
- телеграм-канал
- вайбер-канал
- відділ 👉 рекрутингу – актуальні вакансії від роботодавців: