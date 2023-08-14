Знищений Ан-225 «Мрія»: фото залишків та поточна ситуація з літком

15 серпня 2023, 15:16

Антоновський вантажний літак Ан-225 "Мрія", який росіяни знищили під час бойових подій у 2022 році, – нині виявився джерелом важливих запчастин для майбутнього авіалайнера.

Ексклюзивні фотографії опубліковані виданням "Аеровокзал". які показують поточний стан решток цього величного літака.

Однією з найбільше пошкоджених частин "Мрії" стала носова секція, де пожежа знищила кабіну пілотів, носовий фюзеляж, двигун, шасі та фрагмент крила. Проте, важливо зазначити, що хвостове оперення збереглося в цілості, і воно може знайти своє застосування при будівництві нового літака.

За словами заступника генерального директора ДП "Антонов" Максима Саноцького, підприємство вже успішно відремонтувало три з шести двигунів "Мрії". Два з них вже використовуються як запасні частини для іншого видатного літака - Ан-124 "Руслан".

"Запасні двигуни для ‘Русланів’ мають важливе значення, оскільки це дозволяє уникнути довгого технічного обслуговування. Українські Ан-124 працюють на користь країни, допомагаючи не лише заробляти кошти, а й перевозити оборонне обладнання для потреб нації", - наголошують у повідомленні.