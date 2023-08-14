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Суспільна думка
Суспільство / Події
15 серпня 2023, 16:01

Наслідки ракетного удару по Смілі: без води 12 тисяч містян

Після чергового масованого ракетного удару рф, – в Смілі на Черкащині, зазнав пошкоджень водогін, внаслідок чого п'ять районів міста залишилися без водопостачання. Цю інформацію оприлюднили у Міністерстві внутрішніх справ 15 серпня.

За офіційними даними, – атака росіян спрямована була на територію приватного підприємства, також було зафіксовано удари по медичному закладу.

Одним з найбільше пошкоджених елементів став водогін, протяжність якого становить приблизно один кілометр. Також потребує ремонту система тепломережі.

Водопостачання відсутнє в п'яти районах міста, що налічує близько 12 тисяч мешканців. У даному контексті, наразі в Смілі здійснюється організація графіків подачі та підвозу технічної води, щоб забезпечити мешканців міста необхідним ресурсом.

На щастя, внаслідок цього обстрілу жодна людина не постраждала. У зоні подій активно працюють поліція та комунальні служби з метою забезпечення громадського порядку та нормального функціонування інфраструктури.

Міський голова Сміли Сергій Ананко розповів, що роботи з відновлення системи водопостачання очікуються протягом від чотирьох до шести днів.

Слід відзначити, що вночі у вівторок на територію України, російська федерація відправила 28 ракет різних типів, з яких 16 були збиті системою протиповітряної оборони.

Джерело: "МВС"
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