Ситуація щодо російського вторгнення на 16.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 255,5 тис. осіб, збито більше ніж 1400 крилатих ракет ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4324 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
- артилерійських систем – 5152 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 485 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1404 (+17),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 773 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!