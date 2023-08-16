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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 серпня 2023, 12:30

Ситуація щодо російського вторгнення на 16.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 255,5 тис. осіб, збито більше ніж 1400 крилатих ракет ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4324 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
  • артилерійських систем – 5152 (+24) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 485 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1404 (+17),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 773 (+4).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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