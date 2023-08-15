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Суспільна думка
Події
16 серпня 2023, 19:47

Від чергового обстрілу Дніпропетровщини загинув 18-річний хлопець

Російська терористична армія вдень, 16 серпня, обстріляла Межівську громаду Дніпропетровської області. Загинув 18-річний хлопець, серед поранених – дворічна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли. Ще четверо людей постраждали. Серед них дитина. Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася пообіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв», - йдеться в повідомленні глави ОВА.

Зранку 16 серпня російська армія обстріляла лікарню у Херсоні. Снаряд влучив поблизу приймального відділення. Легке поранення отримав один із пацієнтів.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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