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Суспільна думка
Події
16 серпня 2023, 20:09

На росії помер генерал-полковник, що командував всією армією рф на початку вторгнення

На москві загадково помер геннадій жидко, – генерал-полковник, якому було 57 років. Ця особа «відома» за подіями, пов'язаними з окупаційними діями в Україні у травні-липні 2022 року.

Про це в мережі "Телеграм" заявив губернатор Хабаровського краю михайло дегтярьов (той, хто жириновського купав).

"геннадій жидко, після тривалої хвороби, – покинув нас на москві. Ця втрата вразила усіх нас", - зазначив дегтярьов у своєму повідомленні.

Свою службу жидко розпочав десятки років тому і досяг її кінця. У період з 2021 до 2022 року жидко обіймав посаду заступника міністра оборони російської федерації.

У червні 2022-го його призначили командувачем російських окупаційних військ в Україні, він змінив на цій посаді олександра дворнікова. Проте вже у липні його зняли із цієї посади.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Жидка внесли до санкційних списків Європейського Союзу.

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