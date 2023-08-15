Послаблено контроль за цінами на соціально значущі продукти – Уряд

16 серпня 2023, 21:24

Відповідно до розпорядження уряду під номером 711-р, Державна служба статистики внесла зміни у графік моніторингу споживчих цін на соціально важливі товари. Тепер цей моніторинг буде проводитися щотижня замість щоденної практики.

Звернули увагу на те, що змінено також підходи до аналізу цін на товари, які мають велике соціальне значення, а також товари, пов'язані з протиепідемічними заходами, а саме Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів більше не буде проводити щотижневий аналіз задекларованих роздрібних цін на ці товари.

Варто наголосити, що контроль за цінами на товари важливі для громадян в Україні був відновлений весною 2020 року, коли був оголошений карантин через пандемію COVID-19. Ці заходи були посилені на початку 2022 року.

Щодо інфляції в країні, варто відзначити, що у 2022 році вона підвищилася через військовий конфлікт до рівня 26,6%. Проте, починаючи з 2023 року, спостерігається зниження темпів інфляції. Зокрема, у липні цього року інфляція становила лише 11,3%, і очікується, що до кінця року вона знизиться до рівня менше ніж 10%.

У липні Кабінет Міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів, однак скоротив список. Згідно з постановою №650 про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на рівні 10% на:

борошно пшеничне вищого ґатунку,

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці),

хліб житньо-пшеничний,

курячі яйця категорії С1,

птиця (тушки курячі, чверті тушки курячі),

батон,

олію соняшникову рафіновану.

Разом з тим, з переліку виключено: