16 серпня 2023, 21:35

Співробітник федеральної служби охорони (фсо) на росії генерал-лейтенант геннадій лопирьов помер в Рязанській області рф, як повідомило російське інформагентство риа-новости.

За оточенням російських ЗМІ, геннадій лопирьов перебував у виправній колонії №3, де відбував покарання за скоєне хабарництво.

Останнім часом стан здоров'я лопирьова раптово погіршився, і його було терміново госпіталізовано до Рязанської обласної лікарні. Незважаючи на надану медичну допомогу, генералу не вдалося врятувати життя.

Важливо відзначити, що поки що не надходило повідомлень щодо конкретної причини смерті.

Цього ж дня, також стало відомо про смерть іншого окупанта – колишнього командувача східного військового округу та ексзаступник міністра оборони рф генерал-полковника геннадія жидка