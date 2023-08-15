Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 серпня 2023, 12:37

У ніч на 16 серпня 2023 року знищено 13 «шахедів»

Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».

Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 16.08.2023

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: