16 серпня 2023, 12:37 У ніч на 16 серпня 2023 року знищено 13 «шахедів» Уночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БпЛА типу «Shahed-136/131». Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). 💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 16.08.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com