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Суспільна думка
Події
16 серпня 2023, 14:05

ЗСУ повідомили про звільнення населеного пункту Урожайне. Офіційно

Збройні сили України повідомили про звільнення населеного пункту Урожайне, що знаходиться на Донеччині. Цю новину повідомила в Telegram заступник Міністра оборони, Ганна Маляр, уранці 16 серпня.

Ганна Маляр звернути увагу на тому, що військові українські підрозділи не лише звільнили населений пункт, але й вже розпочали закріплюватися на важливих рубежах, продовжуючи наступальні дії.

Представники Генерального штабу підтвердили цю інформацію, додавши, що Збройні сили України продовжують активні операції на інших напрямках — Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

"Важливо підкреслити, що українські оборонці успішно опанували територію Урожайного, після чого вони переходять до закріплення на досягнутих рубежах. Крім того, здійснюються заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку ЗСУ також здійснюють наступ, спрямований південніше міста Бахмут. Продовжуються жорсткі бої, що відбуваються на цьому напрямку.

Ворог, котрий здійснює активні наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки, марно намагається досягти успіху. Генеральний штаб також зазначив, що ворожі сили активно пересувають свої підрозділи та резерви в спробі підтримати свої позиції.

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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