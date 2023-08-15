Внаслідок нічної атаки рф на Рені зруйновано ангари з зерном і сільгосптехніка

16 серпня 2023, 15:27

Терористи рф здійснили нові атаки по територію України, спрямовані на порт Дунаю, який розташований в Ізмаїльському районі, що призвело до пошкодження зерносховищ та інших інфраструктурних об'єктів. Про це інформує голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму телеграм-каналі.

За даними голови Одеської обласної адміністрації, російська федерація використовувала безпілотні літальні апарати для здійснення двох атак, які відбулися під час однієї ночі з 15 на 16 серпня 2023 р.

Основними цілями була портова та зернова інфраструктура, розташована на півдні Одеської області. Внаслідок атаки зазначених об'єктів, виникли пожежі, однак рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснив швидку ліквідацію загорянь.

Вдалося уникнути жертв серед населення та вивести людей до безпечних місць. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російська атака була спрямована на ДП "Ренійський морський торговельний порт", що призвело до пошкоджень металевих складів та загорянь. Пожежу також було виявлено на поруч розташованому складі, де зберігався побічний продукт виробництва олій. Окрім того, елеватор та адміністративні приміщення отримали пошкодження.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, упродовж ночі на 16 серпня було знищено 13 з 16 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136.

росія спробувала здійснити атаку спершу на Миколаївщину, проте завдяки діям протиповітряної оборони, всі дрони були знищені. Пізніше, вона здійснила дві хвилі атак на південь Одеської області.

Слід відзначити, що це вже не перша атака росії на порт Дунаю в Одеській області. Раніше, 24 липня, був зафіксований подібний напад.