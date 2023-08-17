Ситуація щодо російського вторгнення на 17.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять приблизно 256 тис. осіб, знищено майже 8400 бронемашин ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4329 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18) од,
- артилерійських систем – 5169 (+17) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 486 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 773 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!