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Суспільна думка
Події
17 серпня 2023, 18:12

Знищено вертоліт Ка-52: ЗСУ показали на відео

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України використали шведський переносний зенітно-ракетний комплекс RBS-70 для нейтралізації російського ударного вертольота Ка-52 біля населеного пункту Роботине в Запорізькій області. Цю інформацію передає Defense Express.

Важливо зазначити, що комплекси RBS-70 були передані українським військовим від Швеції у квітні цього року. До цього моменту не було жодних документованих випадків їхнього застосування. Проте тепер бійці 47-ої окремої механізованої бригади продемонстрували, як вони успішно знищили російський вертоліт Ка-52 за допомогою цих комплексів.

Зазначається, що спостерігач може плутати візуально пуск зенітної ракети RBS-70 з системою Javelin, але на даних кадрах було використано саме RBS-70. Особливістю цього комплексу є використання "лазерної стежки" для наведення. Ракета слідує за лазерним променем від моменту запуску до попадання в ціль..

Нагадаємо, сьогодні українські бійці протягом збили два російських вертольоти Ка-52 під Бахмутом та у Запорізькій області.

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