В Україну передадуть вертольоти Мі-24В від Чехії

17 серпня 2023, 18:41

Міністр оборони Чехії, Яна Чернохова, заявила, що Чехія отримує нові вертольоти від США. Інформацію цю повідомило чеське телебачення ČT24 в четвер, 17 серпня.

Старі Мі-24В планується списати та передати їх Україні.

За словами міністра оборони, вертольоти Мі-24В/35 продемонстрували високу ефективність та прослужили довше, ніж передбачалось. Тепер Чехія отримає вертольоти UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхня історія точно не закінчена. Ми обов'язково знайдемо застосування цим вертольотам. Це все, що я скажу з цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну", – сказала міністр оборони під час церемонії прийому американських машин.

Міністр не розкрила докладну кількість вертольотів, які будуть передані, але наголосила на важливості наявності запасних частин для вертольотів Мі, оскільки їх придбання наразі є складним завданням.

Раніше було повідомлено, що чеська влада вирішила передати Україні партію ударних вертольотів та великокаліберних боєприпасів.