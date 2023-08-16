НАЗК занесло китайську корпорацію AliExpress до реєстру міжнародних спонсорів війни

17 серпня 2023, 20:25

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) занесло китайську корпорацію Alibaba Group Holding Limited до реєстру міжнародних спонсорів війни. На платформі AliExpress, яка належить Alibaba, спостерігається продаж товарів, виготовлених з української міді, яка вивозиться з окупованих територій.

"У квітні 2023-го року, за даними ЗМІ, компанія Quzhou Nova здійснила покупку не менше ніж 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 мільйона від Дебальцевського заводу металургійного машинобудування. Зазначений завод розташований на тимчасово окупованій території та перебуває під контролем російських військових. Компанія Quzhou Nova використовує вивезену з окупованих територій мідь для виробництва товарів, які потім продаються на платформі Alibaba", - йдеться у повідомленні.

До того, Alibaba здійснює цензуру контенту, пов'язаного з війною, на своїх платформах. У березні 2022 року AliExpress заблокував профіль українського стрімера з 268 тисячами підписників за публікацію, пов'язану з війною. Варто відзначити, що проросійський контент на платформі не підлягає видаленню згідно з повідомленням НАЗК.

На території Російської Федерації управлінням AliExpress займається російська компанія з групи Alibaba - ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». За даними звіту за 2022 рік, прибуток компанії склав 16,3 мільярда рублів (приблизно $160 мільйонів).

Потрапляння компаній до переліку міжнародних спонсорів війни від НАЗК фактично не має юридичних наслідків. «Райффайзен Банк» та «Ашан» продовжують свою роботу в Україні незважаючи на потрапляння у цей список. НАЗК створило цей список з метою репутаційного тиску на компанії.