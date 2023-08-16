Лукашенко приніс карти та «показав, звідки на Білорусь готувалось нападєниє» в інтервью панченко

17 серпня 2023, 21:19

Формальний лідер Білорусі, олександр лукашенко, недавно дав довге інтерв'ю колишній ведучій каналів NewsOne, "112 Україна" та ZIK, діані панченко, яке було опубліковано на її YouTube-каналі. Під час інтерв'ю вони обговорювали ситуацію в Україні та взаємини з росією.

Під час розмови, лукашенко та панченко сиділи за столом, де лежала карта України та сусідніх країн. лукашенко акцентував увагу на "Точках У", стверджуючи, що ці точки розміщені на території України та призначені для атаки на Білорусь. Він використовував указку, щоб показати розташування цих точок на карті. (Або ж таки, нарешті показав, – звідки на Білорусь готувався напад – прим. ред.).

Під час розмови, лукашенко визнав, що частина російської армії вторглася в Україну через територію Білорусі. "Так, окремі частини російської армії перетнули кордон України через територію Білорусі. Щодо того, чому це сталося, краще запитайте Зеленського", - сказав лукашенко.

лукашенко також наголосив, що Білорусь не братиме участь у війні, якщо українська армія не атакує їхні кордони. Він також відзначив, що використання ядерної зброї буде розглядатися лише у разі агресії проти їхньої країни.

Цікаво, що під час інтерв'ю, лукашенко декілька разів користувався указкою, показуючи різні ділянки на карті, а також поділився своїми думками про путіна та його дії. "путін, на мою думку, не втратив голову через свої амбіції. Хоча, як керівник великої країни, завжди важко приймати важкі рішення", - відзначив лукашенко.

Слід зазначити, що після повномасштабного вторгнення, діана панченко зняла репортажі з окупованих територій. Це викликало зацікавленість з боку СБУ, яка розслідує обставини, за яких вона опинилася там.

За останніми новинами, президент Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти діани панченко та інших російських пропагандистів у січні 2023 року.