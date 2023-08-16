17 серпня 2023, 12:55 Зранку 17 серпня 2023 року знищено 2 російські вертольоти Ка-52 ⚡17 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку знищено ворожий Ка-52! Ударний гелікоптер збито близько 6:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України! 💪 Також ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольота Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі. Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена. На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52 💪 Вартість одного такого – $16 млн. Нагадуємо: Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 17.08.2023 Джерело: " Повітряні сили ЗСУ" irtafax.com