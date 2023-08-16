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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
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Суспільна думка
Події
17 серпня 2023, 12:55

Зранку 17 серпня 2023 року знищено 2 російські вертольоти Ка-52

⚡17 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку знищено ворожий Ка-52!

Ударний гелікоптер збито близько 6:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України! 💪

Також ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольота Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі.

Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена.

На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52 💪

Вартість одного такого – $16 млн.

Нагадуємо: Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

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Джерело: " Повітряні сили ЗСУ"
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