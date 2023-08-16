Зранку 17 серпня 2023 року знищено 2 російські вертольоти Ка-52

⚡17 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку знищено ворожий Ка-52!
Ударний гелікоптер збито близько 6:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України! 💪
Також ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського вертольота Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі.
Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена.
На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52 💪
Вартість одного такого – $16 млн.
Нагадуємо: Ка-52 (відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 17.08.2023