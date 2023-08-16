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Суспільна думка
Події
17 серпня 2023, 13:29

Війська росії обстріляли Харківщину: загинула жінка, є поранені

Сьогодні на території Куп'янська сталася трагедія — внаслідок обстрілу залізничної станції Заоскілля внаслідок дій військ рф загинула жінка віком 61 рік. Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці." - повідомив голова Харківської ОВА.

В результаті обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, що спричинило пожежу. Наразі служби працюють на місці події, намагаючись ліквідувати наслідки.

Джерело: "Харківська ОВА"
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