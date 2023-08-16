17 серпня 2023, 14:30 На росії в Волгограді палає меткомбінат, а вулиці топить питною водою - росЗМІ Вранці 17 серпня на Волгоградському металургійному комбінаті "Червоний Жовтень" загорівся трансформатор. З вогнем боролися пожежні загони кількох частин Волгограда. Вогонь був локалізований о 10:50, о 11:18 вдалося припинити відкрите горіння. Внаслідок ЧП немає загиблих чи постраждалих, причину пожежі встановлюють. А ще, в тому ж Волгограді, зникла з кранів гаряча та холодна вода, бо десь «горить-палає», а десь «рветься-тече»! Місцеві вже збудували барикади з піску в мішках, які будуть надійно тримати лінію оборони проти нещадно руйнівного потоку питної води (фото росЗМІ). Irta-fax irtafax.com