Вранці 17 серпня на Волгоградському металургійному комбінаті "Червоний Жовтень" загорівся трансформатор. З вогнем боролися пожежні загони кількох частин Волгограда.
Вогонь був локалізований о 10:50, о 11:18 вдалося припинити відкрите горіння. Внаслідок ЧП немає загиблих чи постраждалих, причину пожежі встановлюють.
А ще, в тому ж Волгограді, зникла з кранів гаряча та холодна вода, бо десь «горить-палає», а десь «рветься-тече»! Місцеві вже збудували барикади з піску в мішках, які будуть надійно тримати лінію оборони проти нещадно руйнівного потоку питної води (фото росЗМІ).