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Суспільна думка
Події
17 серпня 2023, 14:30

На росії в Волгограді палає меткомбінат, а вулиці топить питною водою - росЗМІ

Вранці 17 серпня на Волгоградському металургійному комбінаті "Червоний Жовтень" загорівся трансформатор. З вогнем боролися пожежні загони кількох частин Волгограда.

Вогонь був локалізований о 10:50, о 11:18 вдалося припинити відкрите горіння. Внаслідок ЧП немає загиблих чи постраждалих, причину пожежі встановлюють.

А ще, в тому ж Волгограді, зникла з кранів гаряча та холодна вода, бо десь «горить-палає», а десь «рветься-тече»! Місцеві вже збудували барикади з піску в мішках, які будуть надійно тримати лінію оборони проти нещадно руйнівного потоку питної води (фото росЗМІ).

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