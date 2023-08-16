На росії в Єкатеринбурзі сталася значна пожежа із задимленням на будмайданчику льодової арени

17 серпня 2023, 16:26

У центрі російського Єкатеринбурга, 17 серпня, сталася пожежа на головному будівельному майданчику льодової арени. Інформацію про це повідомив місцевий портал E1(росЗМІ).

З території арени було евакуйовано приблизно 200 осіб. Також виробничий персонал отримав вказівку покинути робоче місце.

За повідомленнями російських ЗМІ, у пожежі на будівництві льодової арени загорілися лакофарбові матеріали та пінопласт. Зараз пожежа оцінюється як середньої небезпеки. Робочі відділення негайно прибули на місце події, щоб локалізувати вогонь.

Вартість незавершеного об'єкта Уральського гірничо-металургійного комбінату становить приблизно 23 мільярди рублів. Зараз пожежники працюють на місці події, намагаючись піднятися на шостий поверх, щоб встановити причину пожежі, повідомив місцевий Telegram-канал.